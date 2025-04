Corinthians alinha contratação de Dorival Júnior

O clube paulista demitiu Ramón Díaz nesta quinta-feira (17), após reunião no Parque São Jorge. O argentino não resistiu ao início ruim no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana e, portanto, não conseguiu respaldo suficiente para se manter no cargo.

Com a saída de Ramón Díaz , o Corinthians já está adiantado na procura de um novo técnico, afinal, possui um acordo verbal com Dorival Júnior para assumir o cargo. Agora, as partes precisam acertar os últimos detalhes para concretizar o negócio.

Segundo informações do portal “Uol”, o técnico Dorival Júnior tem uma boa avaliação nos bastidores do Corinthians há meses. Portanto, com sua saída da Seleção Brasileira no último mês e o cargo no clube vago, houve a aproximação entre as partes.

Últimos trabalhos de Dorival Júnior

Com bons resultados sob o comando de Flamengo e São Paulo nos últimos anos, Dorival Júnior foi escolhido para assumir a Seleção Brasileira. Porém, com atuações instáveis, o comandante não resistiu à derrota para a Argentina por 4 a 1, no mês de março, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

