Chelsea perde para o Légia Varsóvia, mas avança na Conference League

Clube londrino fez partida mais preguiçosa por conta da vantagem conquistada na ida e avança para as semifinais do torneio continental

Os Blues começaram melhor e tiveram uma boa oportunidade de abrir o marcador, com Palmer. Entretanto, os poloneses conseguiram chegar no ataque e marcar. Pekhart foi derrubado por Jorgensen na área. Pênalti, que o atacante bateu e converteu.

O Chelsea acabou sendo superado pelo Légia Varsóvia por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (17), no horário de Brasília. Apesar do revés, o clube londrino está classificado para as semifinais, por ter vencido na ida por 3 a 0.

O Légia teve uma grande oportunidade de ampliar, quando Morishita invadiu a área e chutou cruzado para fora. Ainda no primeiro tempo, o Chelsea chegou ao empate. Sancho fez boa jogada pela direita e cruzou para Cucurella marcar. O espanhol chegou a fazer o segundo, mas o lance foi anulado por impedimento.

Na segunda etapa, o clube polonês voltou melhor e ficou na frente do placar. Após cobrança de falta, Kapuadi subiu sozinho e cabeceou para marcar o segundo. Os poloneses até tentaram pressionar em busca do milagre, mas tiveram que se contentar com o triunfo em Stamford Brigde, já que o Chelsea venceu no agregado por 4 a 2.

