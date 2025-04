César Sampaio segue no comando do Santos contra o São Paulo

Sob comando do interino, Peixe venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na última quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão

César Sampaio seguirá como treinador interino do Santos para o clássico contra o São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis. Enquanto isso a diretoria do Peixe segue em busca de um treinador após saída de Pedro Caixinha.

Deste modo, César Sampaio comanda o Santos pela segunda vez. Afinal, a estreia ocorreu na vitória contra o Atlético-MG por 2 a 0, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, também pelo Brasileirão.