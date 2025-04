CBF divulga áudio do VAR do pênalti anulado em Botafogo x São Paulo; veja dialógo

A CBF divulgou nesta quinta-feira (17) o áudio da cabine do VAR sobre o lance que anulou a penalidade máxima marcada em cima de Cuiabano. O lateral do Botafogo teria sofrido a falta de Alan Franco, do São Paulo, em duelo válido pela quarta rodada do Brasileirão, no Nilton Santos. Veja como foi o diálogo entre a cabine do VAR e o árbitro Davi de Oliveira Lacerda. Em campo, o jogo terminou empatado por 2 a 2 — resultado ruim para as duas equipes. O São Paulo ainda não venceu na competição, com quatro empates em quatro jogos, enquanto o Botafogo soma duas derrotas, um empate e uma vitória.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora VEJA: Em partida vibrante, Botafogo e São Paulo ficam no empate Diálogo do VAR “Ele deu pênalti. Checando… Quero ver se tem um pisão. Estou vendo tanto em cima quanto embaixo. Não tem contato do defensor no pé do atacante. O atacante vem arrastando a perna e bate na perna do defensor. Não é uma carga em cima. Ele se joga. Não é pênalti. Ele vem arrastando o pé e se joga”, analisou Rodrigo D’Alonso Ferreira, árbitro de vídeo da partida. Afinal, Davi de Oliveira Lacerda marcou o pênalti inicialmente, ao interpretar que Alan Franco trançou a perna de Cuiabano. Após a checagem do VAR, porém, voltou atrás na decisão. “O preto [em referência à camisa de Cuiabano, do Botafogo] chega na frente e o branco [em referência à camisa de Alan Franco, do São Paulo] trança a perna dele, impedindo que o preto chegue na bola.”