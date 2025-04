CBF define datas e horários da terceira fase da Copa do Brasil

Aliás, dois duelos abrem esta etapa da competição. No dia 29 de abril, às 19h, o Internacional, assim, enfrenta o Maracanã (CE), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Além disso, o Retrô, afinal, encara o Fortaleza na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

A CBF divulgou hoje a tabela detalhada dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Os jogos de ida serão entre os dias 29 de abril e 1° de maio. Os duelos de volta, afinal, ocorrerão entre 20 e 22 de maio. Os clubes, assim, já começam a se preparar para os confrontos.

Aliás, a competição ganha 12 ‘novos’ times. Afinal, é nesta fase que entram os brasileiros envolvidos na Libertadores, os campeões da Série B, Copa do Nordeste [vice, no caso], Copa Verde e o nono colocado da última edição do Brasileirão.

Por fim, a terceira fase da competição é a primeira com jogos de ida e volta. As duas anteriores, aliás, foram disputadas em sistema de jogo único. Portanto, quem avançar para as oitavas de final garante uma premiação superior a R$ 3,6 milhões. Após a definição dos 16 clubes classificados, a CBF, assim, realizará um novo sorteio para definir os confrontos da próxima etapa.

Jogos de ida da Copa do Brasil

Terça-feira | 29 de abril

– Internacional (RS) x Maracanã (CE) – 19h – Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

– Retrô (PE) x Fortaleza (CE) – 19h – Arena Pernambuco, S. Lourenço da Mata (PE)

– Maringá PR x Atlético MG – 19h30 – Willie Davids, Maringá (PR)

– Fluminense (RJ) x Aparecidense (GO) – 21h30 – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

– São Paulo (SP) x Náutico (PE) – 21h30 – Morumbis, São Paulo (SP)

Quarta-feira | 30 de abril

– Botafogo (RJ) x Capital (DF) – 19h – Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

– Ceará (CE) x Palmeiras (SP) – 19h30 – Arena Castelão, Fortaleza (CE)

– Paysandu (PA) x Bahia (BA) – 21h30 – Mangueirão, Belém (PA)

– Novorizontino (SP) x Corinthians (SP) – 21h30 – Jorge I. de Biasi, Novo Horizonte (SP)

– CSA (AL) x Grêmio (RS) – 21h30 – Rei Pelé, Maceió (AL)