Bruno Henrique pediu para não ser ouvido pela Polícia Federal; entenda o caso

Este depoimento aconteceria no dia 1º de abril, às 15h (de Brasília), sendo a última fase para que a PF concluísse a investigação sobre o envolvimento do atacante, que teria forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos pelo Brasileirão de 2023, em Brasília.

Antes de ser indiciado, Bruno Henrique, do Flamengo, seria ouvido pela Polícia Federal no âmbito da investigação sobre uma possível participação em um esquema de manipulação de apostas. No entanto, o jogador optou por não comparecer ao depoimento, o que é permitido ao investigado nesta fase da averiguação. A informação é do portal “Metrópoles”.

Na ocasião, o órgão pretendia questionar o jogador sobre as mensagens encontradas no celular de seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, sobre beneficiar os apostadores. A acusação imputa ao atleta os crimes de fraude em competição esportiva — com base na Lei Geral do Esporte —, que pode levar a até seis anos de prisão, e estelionato, cuja pena máxima é de cinco anos.

De acordo com o documento, o atacante teria compromissos de manhã com o elenco no Ninho do Urubu. Além disso, na parte da tarde, passaria por um tratamento com o Departamento Médico. A defesa do atleta, então, solicitou que não fosse marcada uma nova data para o depoimento.

O elenco rubro-negro embarcou para a Venezuela no dia seguinte para a estreia na Libertadores. Os investigadores entenderam a alegação de Bruno Henrique, porém indicam que ele perdeu a chance de se manifestar de maneira formal antes do inquérito.

Por outro lado, a Polícia Federal ouviu os outros investigados, incluindo o irmão do atacante. No entanto, optaram por permanecer em silêncio nos depoimentos. Assim, o órgão segue com as investigações sobre o possível esquema e dos outros nomes que têm relação com o irmão do atleta.