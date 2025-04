Brasileiro soma bons números em primeira temporada no Hoffenheim, da Alemanha

Arthur Chaves vem se destacando com a camisa do Hoffenheim na temporada 2024/25. Cria da base do Avaí e com passagem pelo futebol português, o defensor soma 29 partidas pelo clube alemão, sendo 26 como titular, e um gol marcado. Ao todo, são 1864 minutos em campo, divididos entre Bundesliga, Liga Europa e Copa da Alemanha.

Assim, Arthur iniciou sua trajetória profissional no Avaí, onde atuou em 27 jogos na Série A de 2022. Após se transferir para o Acadêmico de Viseu, em Portugal, acumulou 58 partidas, amadurecendo seu futebol no cenário europeu.

O defensor também carrega no currículo passagens marcantes pela Seleção Brasileira Pré-Olímpica, onde foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos no Chile e atuou no Torneio Pré-Olímpico na Venezuela, totalizando 11 jogos com a camisa canarinho.

Com regularidade, bons números e liderança defensiva, Arthur Chaves segue consolidando sua carreira no futebol europeu e desponta como uma promessa sólida para o futuro do Brasil no setor defensivo.

Veja números de Arthur Chaves na Bundesliga

3º do time em duelos defensivos totais: 178