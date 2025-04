Botafogo-PB x Flamengo: veja os valores dos ingressos para jogo da Copa do Brasil

Definidos os valores dos ingressos para o jogo entre Botafogo-PB e Flamengo, pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. Os preços variam de R$ 150,00 a R$ 500,00, a depender do setor do Estádio Almeidão. A partida ainda não tem data definida pela CBF, mas vai acontecer no fim deste mês ou início de maio.

Para o setor Sol, área destinada aos torcedores do Flamengo, os ingressos custam R$ 400,00 (inteira) e R$ 200,00 (meia). Já no setor Sombra, onde vai ficar a torcida botafoguense, os valores são de R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia). Enquanto isso, no setor Cadeiras, os ingressos custam R$ 500,00 (inteira) e R$ 250,00 (meia).