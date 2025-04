Bernard enxerga Atlético-MG com pressão no Brasileirão: ‘Precisamos acordar’

Atacante reconhece momento ruim do Galo e afirma que o time precisa de melhora o quanto antes

O Atlético-MG ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. No jogo mais recente, foi derrotado pelo Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (16). Após a partida, o meia-atacante Bernard revelou detalhes e comentou a desatenção da equipe mineira.

Aliás, em quatro rodadas, o Galo empatou duas vezes e perdeu as outras duas. Os únicos pontos conquistados até aqui foram no Mineirão, sua casa neste início de Brasileirão. O sinal de alerta já acendeu no time comandado por Cuca.