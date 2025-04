Atacante brasileiro dá assistência em vitória do Al-Hilal e destaca: ‘Estamos na briga’

O Al-Hilal venceu o Al-Khaleej na tarde desta terça-feira (17) por 3 a 0, em partida válida pela Liga Saudita, e segue firme na perseguição ao líder, o Al-Ittihad. Com o triunfo, a equipe do técnico Jorge Jesus chegou a 61 pontos, a quatro do primeiro colocado.

“Foi uma vitória muito importante pra gente, um jogo dentro de casa e conseguimos ter um bom controle da partida. Nosso time se comportou muito bem e saímos com os três pontos. Estamos na briga pelo título, e enquanto houver chances, vamos lutar. Nosso foco é sempre vencer e manter o Al-Hilal entre os primeiros”, disse o atacante.

Kaio César chegou ao Al-Hilal em janeiro

Revelado pelo Coritiba, Kaio César fez 36 jogos pelo clube paranaense em 2023. Assim, após se destacar no futebol brasileiro, foi contratado pelo Vitória de Guimarães, de Portugal. Em janeiro de 2025, foi adquirido pelo Al-Hilal e já soma 13 jogos, com 1 gol marcado e 3 assistências. Dessa maneira, somando os números da primeira metade da temporada 2024/2025 pelo time português, o brasileiro acumula 5 gols e 11 assistências, totalizando 16 participações em gols na temporada. Kaio avaliou sua temporada e afirmou que ainda pode evoluir.

“Tem sido uma temporada muito boa para mim. Em Portugal, consegui ter bons números, e agora tenho conseguido manter esse desempenho aqui. A adaptação foi tranquila, porque o grupo me recebeu muito bem. O mister é um grande treinador e tem me ajudado bastante. Sei do meu potencial e acredito que posso evoluir e crescer ainda mais dentro do clube”, concluiu.