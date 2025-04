Arteta, do Arsenal, revela conversa com Guardiola antes de eliminar o Real Madrid

O Arsenal, de Mikel Arteta, não deu chance para o Real Madrid fazer a remontada. Afinal, venceu o atual campeão da Champions League tanto na Inglaterra quanto na Espanha. No placar agregado, os Gunners fizeram 5 a 1 na soma das duas partidas e garantiram vaga nas semifinais do maior torneio de clubes da Europa.

Contudo, após a classificação, o comandante do Arsenal revelou que conversou com Pep Guardiola, seu mentor e ex-companheiro de comissão técnica. Durante os anos em que trabalhou no Manchester City, Arteta esteve ao lado do técnico catalão e contou ter ligado para ele antes do confronto contra o Real Madrid, na última quarta-feira (16).