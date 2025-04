Arias volta a marcar de pênalti e destaca triunfo do Fluminense: ‘Traz confiança e harmonia’

“Algo importante que o Renato falou desde a chegada dele no clube. O pensamento é partida por partida, com os pés no chão, porém brigando por tudo. Vencer traz confiança, alegria e harmonia. Acho que o time está em momento da temporada muito confiante e se encontrando com sua melhor versão. Nesse sentido, não iremos priorizar torneios, vamos brigar por todos”, disse.

Um dos destaques do Fluminense nesta temporada, Arias voltou a balançar a rede em cobrança de pênalti, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Assim, a equipe carioca entrou no G4, com 9 pontos, apenas um atrás de Flamengo e Palmeiras. Na zona mista, o colombiano falou sobre a importância deste triunfo e que o time não prioriza uma competição, mas sim brigará por todas na temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Virada de página nas cobranças de pênaltis

O jogador vinha de duas cobranças desperdiçadas em um momento decisivo de 2024, contra Athletico-PR e Cuiabá, quando o Tricolor brigava contra o rebaixamento. Antes disso, ele tinha cobrado em 10 oportunidades e apenas perdido contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, no mesmo. Diante da LDU, aliás, foi certeiro e o protagonista da conquista da Recopa Sul-Americana.

“Não teve conselho para a cobrança (do Renato). No pênalti, você pode errar ou acertar. Se você pegar Messi e Cristiano Ronaldo, quantos pênaltis eles já erraram? Eu já bati muitos pênaltis importantes aqui pelo clube. Decisivos, de título e em finais. Afinal, isso faz parte do trabalho, errar ou acertar. Sempre tento bater na minha melhor versão. Nunca achei que sou o melhor quando acerto ou o pior quando erro”, completou.

“Acho que todo treinador tem sua maneira de trabalhar. Renato é um grande treinador, assim como Mano. cada um tem sua filosofia, e ele chegou com muita disposição para nós. Ele conseguiu encaixar com que o grupo pensa de futebol. Um cara que passa confiança e é próximo dos jogadores. Ele tem identificação com o clube e nos deixa muito à vontade. É importante vencer, ter alegria e aproveitar essa fase”, concluiu.

Olho na agenda

Os comandados de Portaluppi voltam a campo no próximo domingo, de Páscoa. Eles medem forças com o Vitória, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 5ª rodada, na busca pela liderança.