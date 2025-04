André Silva explica discussão com Alan Franco: ‘Cobrança normal de jogo’

Centroavante bateu boca com o zagueiro após o empate do São Paulo com o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O final da partida entre Botafogo e São Paulo, que acabou empatada em 2 a 2, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, reservou uma cena curiosa. Após o apito final, o zagueiro Alan Franco teve uma discussão com os atacantes Luciano e André Silva. O episódio chamou a atenção dos torcedores, que questionaram o clima vivido no elenco do Tricolor.