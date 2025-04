Amorim celebra classificação épica do United: ‘É por isso que gostamos tanto desse esporte’

“É por isto que o futebol é o melhor esporte do mundo. Vive-se um conjunto de emoções durante 120 minutos… hoje (quinta), tivemos mais sorte do que o adversário”, disse o treinador, antes de revelar o segredo para a façanha de sua equipe:

Ruben Amorim não escondeu sua euforia após a vitória épica do Manchester United por 5 a 4 frente ao Lyon e que colocou os ingleses na semifinal da Liga Europa. Os Red Devils cederam o empate aos franceses no tempo normal após abrirem dois gols de frente e chegaram a ficar em desvantagem por 4 a 2 na prorrogação das quartas de final.

“Temos que perceber a história do clube e que este estádio tem algo de mágico, tudo pode acontecer. Os jogadores têm sofrido bastante este ano, sabem que estão a fazer um campeonato abaixo do que podem. A grande explicação é o acreditar do clube e dos jogadores”, continuou.

A campanha do United na Liga Europa contrasta com um desempenho decepcionate nas competições inglesas. Na Premier League, aliás, o time ocupa apenas a 14ª colocação, com 38 pontos, justamente a metade do líder Liverpool, que soma 76.

United pega espanhóis na semifinal

Na semifinal da Liga Europa, o Manchester United vai enfrentar o Athletic Bilbao, que eliminou o Rangers, por 2 a 0. Os jogos ocorrerão no início de maio (dias 1º e 8).

“Se não ganharmos, não interessa chegarmos às semifinais ou à final, O que interessa agora é ganhar, vamos fazer o máximo de rotação na Premier League, vamos sofrer com isso, mas temos de apostar tudo na Liga Europa”, afirmou Amorim.