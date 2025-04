Allan projeta titularidade no Flamengo: ‘Não estou a passeio’

“Estou me sentindo até estranho de tanto tempo fora (risos), mas estou feliz pela atuação, foi bom demais, ainda mais em uma vitória elástica. Agora é trabalhar, continuar trabalhando e evoluindo. O mais importante é todos fazerem parte do processo, se sentirem dentro do clube, com boas atuações isso é melhor ainda, com a vitória do jeito que foi. A gente tem um elenco muito grande e bom, então quem entra vai entrar a altura e vai continuar dando ritmo para o time manter o nível”, disse Allan.

Em busca de espaço, Allan voltou a ser titular do Flamengo na goleada por 6 a 0 diante o Juventude, pela quarta rodada do Brasileirão . Após a partida, o volante desabafou sobre atuar por 90 minutos com a camisa rubro-negra. Além disso, o jogador frisou que não está no clube a passeio.

Allan afirmou que no plantel do Flamengo todos querem jogar e possuem nível para estar no clube. O meio-campista disse trabalhar para figurar entre os principais jogadores da equipe.

“Não estou a passeio. Estou preparado sim, mas isso é respeito à decisão do técnico. Estou retomando agora, mostrando o meu bom futebol, então passo a passo, degrau a degrau, vamos trabalhando. O importante é que o Flamengo vença e conquiste títulos”, finalizou o jogador.

Próximo desafio

Sob o comando de Filipe Luís, Allan começou a temporada apresentando um bom futebol e recebeu elogios da torcida. O volante foi titular em três jogos do Flamengo no início do ano, durante a disputa do Campeonato Carioca. No entanto, o jogador perdeu espaço, já que Erick Pulgar e Gerson passaram a ser os “donos” das posições.

Com Allan à disposição, o Flamengo faz clássico contra o Vasco, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.