Alex Sandro tem edema na coxa e deve desfalcar o Flamengo contra o Vasco

Lateral-esquerdo sentiu problema na goleada contra o Juventude na quarta-feira e ainda saiu no fim do primeiro tempo

O Flamengo informou, na noite desta quinta-feira (17), que o lateral-esquerdo Alex Sandro sofreu um edema muscular na região posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube e deve desfalcar o time no clássico contra o Vasco, no sábado, pela quinta rodada do Brasileirão.

Substituído aos 37 minutos da goleada sobre o Juventude, Alex Sandro deixou o campo e foi direto para o vestiário do Maracanã. O lateral-esquerdo sentiu um incômodo na coxa esquerda e saiu por precaução.