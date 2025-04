Zubeldía se irrita em coletiva e critica árbitro após empate do São Paulo

Treinador se recusou a responder sobre a discussão entre Alan Franco e André Silva após o empate por 2 a 2 com o Botafogo, no Nilton Santos

O técnico Luis Zubeldía se irritou com uma pergunta sobre uma discussão forte entre Alan Franco, André Silva e Calleri ao fim do jogo que terminou empatado por 2 a 2 entre São Paulo e Botafogo. O argentino afirmou que a questão era oportunista. No entanto, ao longo da coletiva, ele frisou que o Tricolor está em evolução.

“Para você, essa é uma pergunta importante? Esse foi o lance mais importante? Vai pensar somente na discussão de dois atletas? Depois do jogo que fizeram, onde poderiam ter saído com a vitória, é natural que se cobrem. Não tenho nada a ver com essa situação desses jogadores. Fale sobre o jogo. É uma pergunta oportunista”, disse o treinador.