Vitória sobre o Mirassol alivia pressão sobre Quinteros no Grêmio

Tendência é de que o Imortal abuse das bolas aéreas, a principal deficiência do Mirassol até aqui no Brasileirão

A derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na Arena, sinalizou que o trabalho do comandante argentino pode estar próximo do fim. Apesar do discurso da diretoria e dos jogadores seja de respaldo ao comandante, há uma grande rejeição da torcida. Afinal, há um entendimento de que a equipe contra com dificuldade em diminuir os espaços na marcação. Com isso, segue com a fragilidade defensiva e nem sequer dá sinais de evolução do desempenho.

O Grêmio passa por um momento de desconfiança e de tensão com o trabalho de Gustavo Quinteros. Isso porque mesmo quando consegue resultados positivos, a performance da equipe não é convincente. Perto de o Imortal entrar numa crise, uma vitória sobre o Mirassol ameniza as críticas ao treinador.

Grêmio deve abusar das bolas aéreas

A provável aposta do Imortal serão as jogadas de bola aérea, que se mostram a principal deficiência do seu oponente desta quarta-feira (16), no Brasileirão. Afinal, dos quatro gols que o Mirassol sofreu até o momento no torneio, três deles tiveram origem em cruzamentos para a área. Assim, Braithwaite deve ser mais acionado neste confronto.

Quinteros ainda precisa solucionar uma indefinição ao montar a equipe inicial. Uma das possibilidades é usar o esquema tático com os pontas, no caso Amuzu e Pavón. Ou até mesmo manter Edenilson pelo lado direito de ataque e já iniciar a preparação para o Gre-Nal, no próximo final de semana. Independente da escolha, a postura continuará sendo ofensiva.

A alteração certa será na zaga, por conta da grave lesão que Rodrigo Ely sofreu no joelho esquerdo. Portanto, Jemerson provavelmente retornará ao 11 inicial. Cristian Olivera continua sendo desfalque ainda em recuperação da extração de um dente. Por outro lado, Kannemann volta aos relacionados pela primeira vez na temporada. O último reforço do clube, o lateral-esquerdo Marlon, fica à disposição pela primeira vez desde que chegou ao Tricolor gaúcho e pode fazer sua estreia.