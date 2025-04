Vitória desencanta no Brasileirão e despacha o Fortaleza

Vitória aplica 2 a 1 no Barradão em partida da quarta rodada do Brasileirão e deixa a zona de rebaixamento

O Vitória, enfim, desencantou no Brasileirão de 2025. Afinal, o time baiano aplicou 2 a 1 no Fortaleza, nesta quarta-feira (16), em duelo válido pela quarta rodada da competição no Barradão. Janderson e Matheuzinho marcaram para o time baiano, enquanto o lateral-esquerdo Diogo Barbosa celebrou o seu primeiro tento com a camisa tricolor.

Com o resultado, o Vitória chegou aos quatro pontos e pulou para a 14ª colocação. Assim, deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Por outro lado, o Fortaleza perdeu a sua primeira partida na competição e estacionou nos cinco pontos. O Leão do Pici, aliás, está em 11º lugar, a apenas dois pontos da Z4, aberta pelo Grêmio.