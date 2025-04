Vini Jr passa Ronaldo e se torna o maior artilheiro brasileiro do Real Madrid

Com o gol marcado diante do Arsenal, camisa 7 chega ao número de 105 gols pelos Merengues, deixando o Fenômeno em segundo lugar

Nesta quarta-feira (16), Vini Jr. tornou-se o maior artilheiro brasileiro da história do Real Madrid, superando Ronaldo Fenômeno. Ao marcar o gol de honra do time merengue nas quartas de final da Champions League contra o Arsenal, na derrota por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, o camisa 7 chegou a 105 gols pelo clube espanhol.

Vinicius, aliás, atingiu a marca aos 24 anos, em sua sétima temporada. Chegou ao clube em 2018, mas só conquistou a titularidade a partir do fim da temporada seguinte. Desde então, disputou 310 jogos, tornou-se ídolo da torcida e conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo, concedido pela Fifa. Assim, além dos 105 gols, ele também distribuiu 71 assistências.