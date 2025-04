Vegetti supera Kane e vira o jogador com mais gols de cabeça no mundo em 2025

Atacante do Vasco balançou as redes contra o Ceará e já marcou seis vezes nesta temporada e lidera lista no quesito gol de cabeça / Crédito: Jogada 10

Vegetti, ao fazer o gol do Vasco na derrota por 2 a 1 contra o Ceará, na terça-feira (15), pela quarta rodada do Brasileirão, se tornou o atacante com mais gols de cabeça no mundo em 2025. São seis no ano, agora um a mais do que tem o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, de acordo com os estudos do Torcedores.com. A pesquisa chegou os gols de cabeça de todos os jogadores da primeira divisão das oito principais ligas nacionais do mundo: Brasil, Argentina, Inglaterra, Espanha, Itália, França, Alemanha e Arábia Saudita. Assim, ninguém fez mais gols na jogada aérea do que o veterano vascaíno. Vale ressaltar, portanto, que os números também consideraram partidas por seleções.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os três jogadores com mais gols de cabeça no mundo em 2025 Vegetti lidera a lista, mas dois destaques na Bundesliga estão logo atrás. Harry Kane, do Bayern e da seleção da Inglaterra, tem cinco gols de cabeça, três deles no Campeonato Alemão, dois em outras competições. Guirassy, natural da Guiné, soma cinco gols de cabeça pelo Borussia Dortmund na temporada, três pela Bundesliga. Aliás, jogou contra o Barcelona na terça-feira (15), pelas quartas de final da Champions, e fez três gols. Um de cabeça. O atacante do Vasco soma três gols de cabeça no Campeonato Brasileiro, em quatro partidas. Os outros gols foram marcados na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca. Vegetti, portanto, soma 14 gols na temporada, sendo seis de cabeça. Vale ressaltar, portanto, que na comparação com outros atacantes do levantamento, Vegetti leva desvantagem pelo fato de ter feito menos jogos em 2025. Harry Kane, por exemplo, já atuou em 23 partidas no ano. Já o atacante do Vasco entrou em campo 18 vezes até o momento. Os cinco jogadores com mais gols de cabeça em 2025: 1 – Vegetti (Vasco): 6 gols

2 – Harry Kane (Bayern de Munique): 5 gols

3 – Guirassy (Borussia Dortmund): 5 gols

4 – Marcos Leonardo (Al-Hilal): 4 gols

5 – Tolisso (Lyon): 4 gols