Vegetti, do Vasco, ironiza linha do VAR na análise do segundo gol do Ceará

Atleta publica imagem em sua rede social com emojis de reprovação pela decisão da arbitragem de Dênis da Silva Ribeiro Serafim, no Castelão

O Vasco perdeu a chance de dormir na liderança do Brasileirão. Assim, a equipe carioca não conseguiu se impor diante do Ceará, no Castelão, e voltou ao Rio com uma derrota por 2 a 1. Diante disso, Vegetti, autor do gol cruz-maltino, ironizou a linha do VAR na análise do segundo tento do Vozão, marcado por Pedro Raul.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vale lembrar que o lance aconteceu aos 35 do segundo tempo. A posição do atacante do Alvinegro gerou dúvidas no momento da assistência de Guilherme Castilho. O VAR, então, chegou a conclusão de que a jogada prosseguiu de forma correta, o que validou segundo gol de Pedro Raul, que aplicou a “Lei do ex”.

Nas redes sociais, alguns torcedores questionaram se a linha do VAR havia sido traçada na bola ou no jogador que deu o passe para a finalização do atacante do Vozão.

Por fim, com o resultado, o Vasco segue com 6 pontos e deixou o G4 ao cair para a sexta posição. No próximo sábado (19), a equipe mede forças com o arquirrival Flamengo, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.