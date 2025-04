Vasco joga mal, perde do Athletico-PR e se complica no Brasileirão Sub-20

Gigante da Colina jogou quase todo o segundo tempo com um atleta a mais, no entanto, foi superado em seus domínios pelo Furacão

O Athletico-PR surpreendeu o Vasco nesta quarta-feira (16), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mesmo atuando no Rio de Janeiro e com um jogador a menos durante a maior parte do tempo, o Furacão venceu com um belo gol de Kaue Vinicius, aos 39 minutos do segundo tempo. Pelo lado do Cruz-Maltino, GB desperdiçou uma penalidade máxima na etapa inicial, praticamente recuando a bola para o goleiro.

Sob o comando de Matheus Curopos, o time carioca dominou as ações da partida, mas levou pouco perigo ao gol de Matheus Soares, do Furacão. Mesmo após a expulsão de Kauan Stabelini, que recebeu cartão vermelho direto aos quatro minutos do segundo tempo, o Vasco manteve o controle, mas sem criar grandes chances ou finalizações perigosas.