Thomas Müller está na mira do Internacional, diz jornal alemão

Thomas Müller pode considerar uma mudança para atuar no futebol brasileiro, mais precisamente pelo Internacional . Isso porque, segundo o jornal alemão ‘Bild’, o Colorado planeja fazer uma oferta pelo atacante. O clube desmente que o campeão mundial com a Alemanha em 2014 esteja nos planos.

Müller e Bayern de Munique – o único clube que o jogador defendeu na carreira – chegaram a um consenso por não renovar o contrato. Assim, a última competição que o atacante disputará com a equipe será o Mundial de Clubes, em junho. A diretoria do clube bávaro cita que a sua atual condição financeira pesou para que houvesse um avanço pela extensão do vínculo. Müller ainda terá um jogo de despedida por causa de sua forte identificação com o Bayern.

Passagem emblemática pelo clube bávaro

A relação entre o clube alemão e Muller teve início ainda em 2000, quando o jogador tinha 10 anos e passou a integrar a base. Posteriormente, de forma gradativa, atuou pelas diversas categorias inferiores. Até que na temporada 08/09 estreou profissionalmente. Ao todo, no elenco principal foram 743 partidas, com 248 gols e 221 assistências. Em sua passagem, aliás, venceu 32 troféus pelo Bayern de Munique. No caso, duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e 12 edições do Campeonato Alemão. Thomas também soma o título da Copa do Mundo de 2014.

Até o momento, somente um campeão mundial com a Alemanha esteve no futebol brasileiro. Trata-se de Lothar Matthäus, que por um curto período foi técnico do Athletico. Tal episódio ocorreu em 2006 e passagem durou pouco mais de dois meses.