Sport volta a jogar mal e perde para o Bragantino na Ilha do Retiro

Com o resultado, o Rubro-Negro pernambucano amarga sua terceira derrota na competição e aparece na lantena, com um único ponto. Já o Massa Bruta alcança seu segundo triunfo em sequência e dá um salto na tabela, chegando a sete somados.

Mesmo diante de sua torcida, o Sport segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (16), o Leão perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, pela quarta rodada da competição. Juninho Capixaba anotou o gol solitário da disputada na Ilha do Retiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo

Os times alternaram bastante as ações ofensivas na primeira etapa. O Sport tomou a iniciativa diante de um Bragantino que segurou o ímpeto inicial dos anfitriões e foi letal quando se lançou à frente. Aos 13 minutos, após cobrança de escanteio, Juninho Capixaba pegou rebote de defesaça de Caíque França em finalização de Eduardo Sasha e mandou para a rede. O gol abateu os donos da casa, que se desorganizaram e cederam espaços – o Massa Bruta só não ampliou porque Caíque França trabalhou muito bem. Aos poucos, o Leão se achou e passou a pressionar. Mas faltou finalização diante do giro de bola próximo à área. O lance de maior perigo dos pernambucanos foi quando Lucas Lima chutou de fora da área, e Du Queiroz tentou aproveitar o rebote e o zagueiro teria levado a mão à bola. O entendimento do árbitro após se dirigir ao monitor foi o de que a bola não bateu na mão do zagueiro. Assim, ele anulou o pênalti marcado.

Na volta do intervalo, o Sport contou com o apoio da torcida e partiu com tudo para cima do adversário. Lobato, Barletta e Queiroz tiveram oportunidades, mas falharam. As equipes promoveram substituições em busca de novo fôlego, e Titi Ortiz quase empatou o placar ao mandar um chutaço de fora da área no travessão. Atencio também teve a sua chance. O Bragantino, por outro lado, tentou encaixar contragolpes. Ao substituir Barletta, o técnico Pepa ouviu gritos de “Burro” das arquibancadas. na reta final, o time paulista buscou esfriar a partida, recorrendo à conhecida cera nas bolas paradas. O Leão cercou a área do Bragantino, que se fechou completamente e segurou o placar.

SPORT 0X1 RED BULL BRAGANTINO

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 16/4/2025 (quarta-feira)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Gol: Juninho Capixaba, 13’/1ºT (0-1)

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre (Carlos Alberto), João Silva, Chico e Hereda; Rivera, Fabricio Domínguez (Atencio), Du Queiroz (Titi Ortíz) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Gustavo Maia) e Lenny Lobato. Técnico: Pepa

BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Fabinho (Eric Ramires), Matheus Fernandes e Jhon Jhon (Isidro Pitta); Lucas Barbosa (Eduardo Santos), Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Henry Mosquera (Vinicinho). Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões Amarelos: Matheus Alexandre, João Silva, Fabrício Domínguez (SPT); Juninho Capixaba, Thiago Borbas (RBB)

Cartão Vermelho: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.