São Paulo vence mais uma no Brasileirão feminino

De virada e com gols no primeiro tempo, são-paulinas batem a equipe do Sport e segue próxima das líderes / Crédito: Jogada 10

Apesar de levar um susto e sair atrás no placar, o São Paulo se impôs e venceu o Sport por 2 a 1, pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino. Atual campeão da Supercopa do Brasil e vice-campeão brasileiro, o time tricolor viu as pernambucanas abrirem o placar com Layza. Contudo, ainda no primeiro tempo, virou com gols de Jéssica Soares e Crivelari. O São Paulo chega aos dez pontos e segue buscando encostar nas líderes. Já o Sport tem apenas um ponto, em penúltimo lugar, correndo risco de cair para a lanterna ao fim da rodada.