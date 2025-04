Santos x Fluminense (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo terá transmissão do canal Santos TV , no YouTube (serviço de streaming gratuito).

O clássico entre Meninos da Vila e Moleques de Xerém promete animar a 6ª rodada do Brasileirão sub-20. Donos das categorias de base mais badaladas do país, Santos e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé. Contudo, as equipes chegam em momentos distintos. O Peixe conquistou nove de 15 pontos disputados, enquanto o Tricolor somou apenas quatro.

Como chega o Santos

Na briga pela liderança do Brasileirão sub-20, o Santos terá força máxima para o duelo contra o Fluminense. Entretanto, para se aproximar do topo da tabela, os Meninos da Vila terão que conquistar uma vitória inédita sob o comando de Fabrício Monte, que assumiu o comando da equipe após a saída de Leandro Zago. Nos dois jogos com o novo comandante, foram dois empates. O Peixe, no entanto, possui uma base talentosa e aposta nisso para voltar a vencer.

Como chega o Fluminense

O Fluminense terá dois reforços para o confronto com o Santos. Desfalque na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, sábado (12), em Xerém, pela Copa Rio sub-20, o lateral-direito Júlio Fidélis está de volta ao time. O jogador estava a serviço do futebol profissional. Além dele, o atacante Wesley Natã, campeão sul-americano sub-17 de forma invicta pelo Brasil, também está à disposição do técnico Felipe Canavan. Portanto, os Moleques de Xerém terão força máxima.

Santos x Fluminense

Brasileirão Sub-20 – 6ª rodada

Data e horário: 16/04/2025, às 15h (de Brasília)

Local: CT Rei Pelé, em Santos (SP)

Santos: Rodrigo; João Alencar, Vinícius Lira, Gabriel e Profeta; João Ananias, Rafael Freitas e Gustavo; Luca Meirelles, Rodrigo e Mateus Xavier. Técnico: Fabrício Monte

Fluminense: Gustavo Felix; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Miguel Sampaio; Dohmann, Fabinho e Matheus Pedro; Arthur Henrique, Kelwin e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan

Árbitro: Caio Carvalho Pereira (SP)

Assistentes: Leonardo Augusto Villa (SP) e Robson Ferreira Oliveira (SP)

