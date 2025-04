Santos traça plano B após esfriar conversa com Sampaoli

CEO do clube, Pedro Martins, deu detalhes em entrevista que afastam o argentino de um retorno ao Alvinegro Praiano

O Santos começa a traçar um perfil para o seu novo treinador. Depois de abrir negociações com Jorge Sampaoli e ver as chances de o argentino voltar para a Vila Belmiro esfriarem, o Alvinegro vive um choque de realidade interna.

Grande entusiasta do argentino, o presidente Marcelo Teixeira tem uma visão oposta ao CEO do Peixe, Pedro Martins. Enquanto o mandatário espera por retornos em campo de imediato, o dirigente trabalha com cautela e afirmou, em coletiva na última terça (15), que o clube não daria a liberdade para um treinador trabalhar por parte.