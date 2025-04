Santos realizará amistoso com o RB Leipzig, que fará turnê no Brasil

Assim, o Leipzig ficará no Centro de Performance e Desenvolvimento do Bragantino, clube que pertence à mesma rede dos alemães, segundo o “ge” publicou nesta quarta-feira (16). A turnê contará com treinos abertos ao público, Media Day com a imprensa e ativações da marca com atletas, além de ações sociais.

Santos e RB Leipzig (ALE) farão um amistoso no dia 28 de maio. Será durante uma turnê, alcunhada “Tamo Junto”, do time alemão pelo Brasil, que durará entre os dias 23 e 30 de maio. A partida será no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, onde o Red Bull Bragantino atuará pelos próximos anos por conta da reforma no Nabi Abi Chedid.

“Será muito importante para o Santos FC jogar um amistoso com o RB Leipzig. Acreditamos que esta partida está em linha com os objetivos e metas da nossa contínua promoção internacional. Vamos enfrentar um dos melhores times da Europa, mas também estamos unindo duas grandes marcas comprometidas em desenvolver jovens talentos e praticar um futebol dinâmico e atraente. Além da partida no Brasil, esperamos aproveitar todas as oportunidades que possam surgir da parceria entre os dois clubes”, disse o CEO do Santos, Pedro Martins.

CEO do Leipzig comenta turnê

Johann Plenge, CEO do RB Leipzig, também falou, então, sobre o acordo.

“Fomos o rosto da Bundesliga nos EUA durante a nossa primeira turnê no verão passado. Agora, o próximo passo é a América do Sul, onde também queremos encantar as pessoas com o nosso clube. O Brasil é um dos mercados mais importantes do mundo, tanto para a DFL quanto para nossos parceiros Red Bull e Puma. Por isso, nos vemos não apenas como embaixadores do Leipzig, mas de toda a Bundesliga, assumindo essa responsabilidade mais uma vez. Especialmente com a concessão dos direitos da DFL no Brasil prevista para 2026, essa turnê tem uma importância estratégica muito grande”, afirmou Plenge.