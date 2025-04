Santos e Sampaoli encerram negociação por retorno de argentino ao clube

Treinador deseja trabalhar somente no meio da atual temporada e pedida por reforços não encaixa com realidade do Peixe / Crédito: Jogada 10

O Santos e o técnico argentino Jorge Sampaoli encerraram nesta quarta-feira (16) as negociações para um possível retorno do treinador ao clube. O estafe do argentino sinalizou à diretoria santista que ele pretende voltar a trabalhar apenas no meio da temporada, quando a janela de transferências estará aberta e aumentam as chances de conseguir reforços. A ligação mais recente entre o Santos e o estafe de Sampaoli aconteceu nesta quarta. Embora não tenha havido uma recusa definitiva por parte do argentino, a diretoria entende que a negociação dificilmente terá sucesso — mesmo com a boa relação entre o presidente Marcelo Teixeira e o treinador. A informação é do portal “ge”.