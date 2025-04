Romero reclama de falta de ‘eficácia’ em derrota do Corinthians

O atacante Romero tentou explicar a derrota do Corinthians desta quarta-feira (16) para o Fluminense, em plena Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão. Frustrado com o resultado, o paraguaio falou na saída do campo, buscando explicações para o resultado negativo – o segundo seguido no certame.

“Hoje acho que a gente jogou bem no primeiro tempo, aí no segundo tempo a gente está tomando os gols e desliga praticamente do jogo. Temos que estar mais concentrados nesse sentido de fazer o nosso gol. A gente teve hoje muitas chances de marcar o gol e a gente não matou. Trabalhar porque sábado temos outro jogo importante aqui em casa pelo Campeonato Brasileiro e tomara que a gente consiga os três pontos”, afirmou o paraguaio, referindo-se ao jogo contra o Sport.