Renê brinca com golaço e ‘remédio ruim’ após vitória do Fluminense

Autor de um golaço na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Corinthians, nesta quarta-feira (16), o lateral-esquerdo Renê usou do bom humor para contar uma situação inusitada. Afinal, o jogador marcou seu gol minutos depois de ser flagrado pelas câmeras da transmissão do duelo, na Neo Química Arena, tomando um remédio com a bola rolando. Segundo o próprio, o remédio era tão ruim que ele “extravasou” e acabou marcando um golaço.

“Eu tomei um carbogel ali no intervalo, mas voltei um pouco enjoado. Aí pedi um remédio ao doutor. Mas o remédio era muito ruim. Acho que acabei extravasando ali a raiva do remédio, que estava ruim na boca, e acertei um golaço. Como diz aquela frase, né? ‘Nunca foi sorte, sempre foi Deus'”, brincou.