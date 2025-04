Renato Gaúcho classifica atuação do Fluminense contra o Corinthians como ‘brilhante’

O técnico Renato Gaúcho não escondeu a felicidade após a vitória do Fluminense sobre o Corinthians, nesta quarta-feira (16), pelo Brasileirão. Em entrevista coletiva pós-jogo, na Neo Química Arena, o treinador alcunhou a atuação tricolor como ‘brilhante’.

“Essa confiança que tenho passado para eles é bom. Quando você entra em campo com a confiança do treinador, você rende mais. Nós trabalhamos em um grande clube e somos cobrados, mas houve entrega do time em todos os setores, na parte física, técnica e tática. Parabenizei eles no vestiário. É sempre muito difícil vir aqui e ganhar do Corinthians, mas o time hoje fez mais um jogo brilhante e de inteligência”, admitiu.