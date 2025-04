Palmeiras vence Inter no Beira-Rio e assume liderança provisória do Brasileirão

Dessa maneira, o Palmeiras agora torce por um tropeço do Flamengo nesta 4ª rodada para seguir na liderança isolada do Brasileirão. O Rubro-Negro recebe o Juventude, também nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

Em um dos jogos mais esperados desta 4ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras venceu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, e assumiu a liderança nesta quarta-feira (16). O Verdão conseguiu se impor em Porto Alegre e buscou os três pontos com o gol marcado por Facundo Torres na segunda etapa.

Já na segunda etapa, o Inter mudou a postura e foi para cima. Logo no primeiro minuto, Valencia recebeu livre na área, mas não finalizou bem e a bola foi para fora. O Colorado seguiu com a pressão, mas quem abriu o placar foi o Palmeiras. Assim, aos 18 minutos, Gómez lançou Ríos na direita, ele levou a melhor na disputa com Bernabéi e cruzou para Facundo Torres abrir o placar. Além disso, os paulistas quase ampliaram em contra-ataque finalizado por Estevão, que tirou tinta da trave colorada.

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, onde as defesas prevaleceram. Em um jogo muito disputado no meio de campo, as equipes não conseguiram criar chances reais de gol. O Inter teve mais posse de bola, mas o Palmeiras levou mais perigo ao gol adversário.

As equipes fizeram alterações para a reta final da partida e o ritmo de jogo caiu. Dessa maneira, a partida ficou com muitas disputas no meio de campo, as principais chances aconteceram por meio da bola parada e o Palmeiras conseguiu segurar a vitória no Beira-Rio. Nos acréscimos, Allan, que havia saído do banco de reservas, balançou a rede mas o gol acabou sendo anulado por impedimento.

INTERNACIONAL 0X1 PALMEIRAS

Brasileirão – 4ª rodada

Local: Estádio Beira Rio – Rio Grande do Sul

Data e horário: Quarta-feira, 16/04/2025, às 19h30 (de Brasília).

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre (Diego Rosa, aos 33′ do 2t), Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando (Óscar Romero, aos 33′ do 2t) e Bruno Henrique (Ronaldo, aos 24′ do 2t); Tabata, Alan Patrick e Vitinho (Borré, aos 24′ do 2t); Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez, aos 40′ do 2t), Richard Ríos e Felipe Anderson (Bruno Fuchs, aos 30′ do 2t); Estêvão (Maurício, aos 36′ do 2t), Facundo Torres (Allan, aos 30′ do 2t) e Vitor Roque (Paulinho, aos 30′ do 2t). Técnico: Abel Ferreira.

GOL: Facundo Torres, aos 18′ do 2t (0-1).

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Cartões amarelos: Gustavo Gómez (PAL).