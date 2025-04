Palmeiras arranca empate em Cuiabá no Brasileiro Sub-20

Após sair em desvantagem na etapa final, Verdão faz dois gols em quatro minutos e fica no 2 a 2 com os Cuiabanos

O Cuiabá, em casa, surpreendeu o Palmeiras na tarde desta quarta-feira (16/4), pela sexta rodada do Brasileirão Sub-20. No CT Manoel Dresch, em Cuiabá, venceu por 2 a 0 os paulistas. Os gols foram no segundo tempo, de Gabriel Mineiro e Jadson.

O Cuiabá, vai a oito pontos, em 11º lugar. O Palmeiras chega aos 11 pontos e divide o segundo lugar com o Cruzeiro