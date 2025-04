Mirassol goleia o Grêmio e vence seu primeiro jogo na história da Série A

Com o resultado, o Mirassol chegou aos cinco pontos e se afastou da zona de rebaixamento da competição. Já o Tricolor conheceu o terceiro revés seguido, estacionou nos três pontos, está na boca do Z4, mas pode entrar na área da degola no complemento da rodada.

O Mirassol fez história e conheceu a sua primeira vitória na história da Série A. Afinal, aplicou 4 a 1 no Grêmio nesta quarta-feira (16), em duelo válido pela quarta rodada da competição, no Maião. Os gols foram marcados pelos laterais Daniel Borges e Reinaldo, ex-Tricolor – dois cada um. Braithwaite descontou para os gaúchos.

No final de semana, o Grêmio recebe ninguém mais ninguém menos do que o arquirrival Internacional, no sábado (19), às 21h. Já o Mirassol visita o Juventude no domingo (20), às 11h.

Grêmio sofre setor defensivo e toma (outro) gol relâmpago

O Mirassol começou a mil e abriu o placar logo aos 2 minutos, com Daniel Borges acertando lindo chute de fora da área. Dessa forma, o Grêmio sofreu os dois gols mais rápidos do Brasileirão até aqui (no final de semana, Arrascaeta marcou aos 3). O Tricolor esboçou reação com cabeçada de Braithwaite. Pouco depois, o dinamarquês serviu João Pedro, que foi derrubado na área. O árbitro deu pênalti, mas o VAR interveio, e a penalidade foi anulada.

Aos 20, outro pênalti, mas para o Mirassol. Daniel Borges lançou Gabriel, que invadiu a área e foi derrubado por Tiago Volpi. Reinaldo cobrou, ampliou para os donos da casa e fez valer a lei do ex. O zagueiro João Victor cabeceou uma bola com perigo e exigiu linda defesa de Tiago Volpi. Amuzu respondeu com chute cruzado. Ainda no primeiro tempo, Fabrício Daniel e Lucas Esteves desperdiçaram boas oportunidaes, uma para cada lado.

Grêmio volta melhor, mas Mirassol confirma vitória

O Grêmio voltou com Dodi e Edenilson nos lugares de Camilo e Cristaldo. As mudanças surtiram efeito, e o Tricolor amassou o Mirassol. Dessa forma, o atacante Amuzu foi um dos destaques da etapa complementar, com boas jogadas pelo lado esquerdo. Edenilson também teve boas oportunidades, assim como Alysson, outro que entrou no segundo tempo.