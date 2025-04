Mesmo com dois a mais, Coritiba empata com o Novorizontino na Série B

Time paulista tem dois expulsos e perde pênalti no Couto Pereira, mas times não saem do zero; ambos seguem invictos no certame

Coritiba e Novorizontino ficaram no 0 a 0 nesta quarta-feira (16), em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão da Série B. O Coxa, segundo colocado, agora com sete pontos, se viu com dois jogadores a mais, mas não conseguiu a vitória no Couto Pereira.

A equipe paranaense foi dona do jogo, mantendo a posse de bola por 75% do tempo. Quem chegou mais perto de abrir o placar, porém, foram os visitantes. A lei do ex estava prestes a ocorrer quando Robson cobrou pênalti, aos 45+2′ do primeiro tempo. Pedro Rangel, no entanto, fez a defesa para manter o placar zerado.