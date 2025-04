Marcos Rocha tem edema na panturrilha e volta a desfalcar Palmeiras

Lateral, que voltou a ficar à disposição de Abel no Dérbi, não saiu do banco de reservas em Barueri e já deu início à cronograma individualizado

Marcos Rocha mal se recuperou de uma lesão na coxa esquerda que o deixou fora de cinco jogos e já vai voltar a desfalcar o Palmeiras. O lateral-direito passou por exames que constararam um edema na panturrilha da mesma perna e, assim, não estará à disposição de Abel Ferreira.

Com os mesmos sete pontos do líder Flamengo, o Verdão enfrenta o Internacional nesta quarta-feira (16), às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.