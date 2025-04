Manchester United x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogão na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (17), Manchester United e Lyon se enfrentam às 16h (de Brasília), em Old Trafford, pelo jogo de volta das quartas de final. No primeiro duelo, na França, as equipes ficaram no empate por 2 a 2, com o time francês balançando a rede no último lance da partida. Ou seja, promessa de grandes emoções na Inglaterra para definir um dos quatro semifinalistas da competição. Quem avançar encara o vencedor de Athletic Bilbao x Rangers.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).