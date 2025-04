Lesão de Thiago Silva acirra disputa por vaga na zaga do Fluminense

Na ausência do "Monstro", Thiago Santos e Ignácio disputam espaço no sistema defensivo do Tricolor diante do Corinthians, na Neo Química / Crédito: Jogada 10

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (16) para medir forças com o Corinthians, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Contudo, o técnico Renato Gaúcho, que está invicto desde que retornou ao Tricolor, não poderá contar com Thiago Silva, que teve um problema muscular na coxa direita e desfalca a equipe por um mês. Nesse sentido, a ausência do “Monstro” reacende a disputa por uma vaga no sistema defensivo para a sequência da temporada ao lado de Freytes. O comandante, então, pode dar oportunidade para um velho conhecido: Thiago Santos, ou para Ignácio, que disputam quem será o titular diante do Timão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O primeiro foi titular durante grande parte da última temporada, ainda sob o comando de Fernando Diniz e com a chegada de Mano Menezes. Em 2025, o atleta perdeu espaço, porém pode voltar a ter chances por já ter atuado sob a batuta de Renato Gaúcho nos tempos de Grêmio. Ignácio, por sua vez, chegou no ano passado, entretanto não conseguiu se firmar entre os titulares devido a problemas físicos e lesões, que o afastaram dos gramados por um tempo. Agora, o defensor não tem qualquer empecilho e pode almejar uma vaga entre os onze enquanto Thiago Silva estiver fora de combate. Argentino ainda busca se firmar Do outro lado da zaga, Freytes é o titular, mas não é unanimidade. O zagueiro ainda tenta buscar seu espaço para se consolidar na equipe e provar que pode seguir ao lado do camisa 3 na sequência do ano.