Klopp mostra insatisfação com a Red Bull e toparia negociar com a CBF

Atual diretor global de futebol na empresa, alemão se sente desgastado no cargo e colocou dois possíveis destinos de negociação

Enquanto a CBF não define um novo técnico para a Seleção Brasileira , um novo nome pode aparecer entre as opções para o cargo. O alemão Jürgen Klopp, atual diretor global de futebol da Red Bull, está insatisfeito com o cargo e avalia planos para o futuro.

O alemão não dirige uma área técnica desde o final da temporada 23/24, quando deixou o Liverpool. Depois de quatro meses de um curto período sabático, Klopp acertou com a Red Bull para ser o diretor global de futebol da empresa. Ele chegou a visitar o Brasil em janeiro, para conhecer as instalações do Bragantino.

Quase um mês depois da demissão de Dorival Júnior, a CBF ainda não encaminhou uma definição sobre quem assumirá a Seleção. Jorge Jesus e Carlo Ancelotti continuam sendo os mais cotados, com Abel Ferreira e José Mourinho também sendo citados.