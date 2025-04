Jornalista declara ‘começo do fim da carreira’ de Bruno Henrique, do Flamengo

Nome simbólico do Rubro-Negro, o atacante foi indiciado pela Polícia Federal nessa terça-feira por suposto envolvimento em esquema de apostas / Crédito: Jogada 10

A notícia envolvendo a Polícia Federal e o atacante Bruno Henrique chegou como presságio para o jornalista Juca Kfouri. Isso porque o comunicador encarou o indiciamento como o “começo do fim da carreira” do atacante — e ídolo — do Flamengo. O camisa 27 está sob suspeita de envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas, a fim de favorecer familiares. Juca não mediu palavras ao apontar o impacto do escândalo. “A PF, que não aposta, mas indicia, pegou mensagens comprometedoras dele combinando cartões amarelos com o irmão para favorecê-lo em aposta. E o indiciou”, escreveu. Em sua visão, não há como desconsiderar que “nenhuma derrota da noite equipara-se ao tamanho do indiciamento de Bruno Henrique”. O comunicador se refere aos reveses para o Palmeiras, por 5 a 2 no Brasileirão feminino, e para Franca, no NBB, por 97 a 91.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O colunista ainda questionou o motivo que levaria jogadores bem remunerados — Bruno Henrique, Lucas Paquetá e Luiz Henrique — a se envolverem em práticas fraudulentas. “O parentes, os parças e a falta de neurônios”. Familiares sob investigação A investigação aponta para um suposto esquema envolvendo familiares do jogador. Isso porque mensagens interceptadas pela PF indicam que Bruno Henrique expôs antecipadamente sua intenção de forçar um cartão amarelo no duelo contra o Santos, no dia 01 de novembro de 2023, no Mané Garrincha. O aviso foi dado ao irmão, Wander Nunes Pinto Júnior. “Quando (o) pessoal mandar tomar o 3 (cartão) liga nós hein kkkk”, escreveu Wander. Bruno respondeu: “Contra o Santos”. O irmão, a partir desse diálogo, apostou R$ 3 mil na advertência com expectativa de retorno de R$ 12 mil. Contudo, teve o pagamento bloqueado pela casa de apostas, sob suspeita de fraude. Devido à falta de pagamento, Wander acionou novamente Bruno Henrique para tratar de razões financeiras. O irmão referiu-se ao bloqueio da aposta para justificar o ’empréstimo’ de R$ 10 mil com o atacante — que fez o pix. Por fim, o joador sobra: “pegando o dinheiro, você paga”.