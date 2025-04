John, do Botafogo, reencontra o São Paulo após destaque na Libertadores: ‘Jogo marcante’

Dessa forma, o arqueiro terá pela frente o reencontro com o Tricolor Paulista, sete meses depois de ter sido um dos heróis da classificação à semifinal do torneio continental. Em setembro de 2024, o atleta defendeu a cobrança de Rodrigo Nestor durante a disputa de pênaltis, após o empate por 1 a 1 no tempo normal.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), para medir forças com o São Paulo , no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe contará com John, que renovou seu contrato até 2028, e foi um dos grandes destaques na temporada passada, com os títulos da competição nacional e da Libertadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O jogo do São Paulo, na Libertadores, (foi) o mais importante. Fui feliz e acabei pegando um pênalti, saímos classificados. Estudei muito os batedores, revi, fiquei muito concentrado. Foi um jogo em que meu nível de concentração estava lá em cima, consegui defender um pênalti, acertar todos os cantos. Já estava ficando bravo, que acertava os cantos e não pegava. Mas no último consegui pegar e fui muito feliz. Acho que foi um jogo muito marcante”, disse o goleiro ao portal “ge”.

“Acordo todos os dias com vontade de vencer, não é um jogo que vai fazer diferença, acho que todo jogo é especial. Faço meu procedimento de aquecimento, de (trabalho) mental. Acho que é isso que faz a diferença. Minha concentração já começa no dia anterior, faço trabalhos de ativação do cérebro, no dia do jogo ativo meu mental com meditação. Assim, na hora do jogo, chego muito focado”, completou.

Homenagem a ídolo eterno

Na última semana, o Botafogo perdeu um de seus ídolos. Afinal, Manga morreu no dia 8, aos 87 anos, em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer de próstata. Ele foi velado na sede social do clube, em General Severiano, e enterrado no Cemitério São João Batista, também no Rio. John ressaltou o legado do eterno arqueiro.