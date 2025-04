Inter empata com Bayern e enfrenta o Barcelona na semifinal da Champions

Italianos garantem a vaga após grande jogo no Giuseppe Meazza e avançam com placar agregado de 4 a 3

A primeira semifinal da Champions está definida. Nesta quarta-feira (16), a Inter de Milão ficou no empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique e confirmou a classificação neste jogo de volta das quartas de final, com placar agregado de 4 a 3. Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, a segunda etapa reservou mais emoções. Harry Kane abriu o placar para os alemães, mas os donos da casa buscaram a virada em um intervalo de quatro minutos, com gols de Lautaro Martínez e Pavard, ex-Bayern. Na reta final, Dier garantiu o empate para os visitantes.

Dessa maneira, a Inter de Milão vai encarar o Barcelona na semifinal da Champions. O time catalão eliminou o Borussia Dortmund nas quartas de final e, assim como a Inter, faz uma grande temporada. Promessa de jogão entre dois campeões europeus.