Ídolo do Boca Juniors dá conselho para Edinson Cavani

Palavras tranquilizadoras sobre jejum de gols do uruguaio foram ditas por Carlos Tevez

São apenas três partidas sem que Edinson Cavani balance as redes pelo Boca Juniors. Entretanto, pelo contexto de chances claras recente que não se tornaram gols, um ídolo do clube argentino tratou de aconselhar o avante uruguaio em entrevista para o portal ‘TyC Sports’.

“Como torcedor do Boca, é triste não jogar a Libertadores ou a Sul-Americana. Não é fácil assistir ao sorteio na TV e não ver a equipe às quartas e quintas-feiras. Eu vivencio isso como torcedor. (No Campeonato Argentino) Eles estão indo bem. Mas, em qualquer derrota, vão falar que não vão jogar uma copa.”

Diante da notória identificação com o clube de La Boca, Tevez também falou sobre a ausência da equipe em competições continentais no ano de 2025. Algo que, para ele, enquanto torcedor declarado, é uma situação entristecedora:

“Me parece que (Cavani) precisa tirar o peso. Sinto que, quando ele marca em La Bombonera, contra um time inferior, ele vibra muito. Mas, quando erra, também fica muito frustrado. Não há equilíbrio. Eu o vejo muito nos extremos. Ele está muito concentrado nisso. O gol vai sair. Ele precisa tirar o peso (do jejum de gols) e jogar.”

Hoje atuando como técnico, Carlos Tevez entende que Cavani precisa encontrar um caráter de equilíbrio mesmo ciente de como as coisas funcionam em La Bombonera. Em suma, o ex-atleta afirmou que o atual camisa 10 boquense precisa “tirar um pouco o peso” da situação:

Cavani, aliás, teve uma marcante participação (de cunho negativo) em meio à queda do Boca Juniors antes mesmo da fase de grupos na Libertadores. Já nos acréscimos da partida contra o Alianza Lima, em Buenos Aires, o centroavante teve a bola da classificação em seus pés. Porém, na pequena área e com o arqueiro Guillermo Viscarra já batido no lance, o experiente atacante furou o chute e viu a equipe peruana levar a melhor na disputa de pênaltis.

