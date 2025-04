Grêmio relaciona Marlon e Kannemann para duelo contra o Mirassol

O defensor argentino entra no lugar de Rodrigo Ely, que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Afinal, exames constataram rompimento do ligamento cruzado anterior. Kannemann esteve ausente dos gramados por quatro meses em recuperação de cirurgias no quadril e tornozelo. Seu último jogo pelo Tricolor Gaúcho, aliás, foi contra o Fortaleza, pela edição passada do Campeonato Brasileiro. Com isso, pelo limite de nove estrangeiros à disposição, o atacante Aravena não será opção para este compromisso.

O Grêmio tem duas novidades entre os relacionados para o duelo contra o Mirassol, nesta quarta-feira (16), no interior de São Paulo. O zagueiro Kannemann volta a ficar à disposição e o mais novo reforço do clube, o lateral-esquerdo Marlon, tem chances de estrear.

Novo camisa 23 do Grêmio, Marlon, a princípio, será uma alternativa a Lucas Esteves na lateral esquerda. Isso porque, Luan Cândido ficou de fora da lista de jogadores disponíveis para o confronto. Além disso, o atacante Cristian Olivera continua como desfalque ainda em recuperação depois de extrair um dente. A expectativa é de que ele retorne para o Gre-Nal, no próximo sábado (19).

Pressão sobre o trabalho de Quinteros

O Tricolor Gaúcho segue com dificuldades em apresentar uma evolução em suas atuações. Isso porque mesmo quando consegue os triunfos, as performances não são convincentes. Até mesmo com relação aos resultados, a equipe apresenta irregularidade, já que nos últimos quatro jogos acumula duas vitórias e duas derrotas.

Assim, o atual cenário é de questionamento e incerteza se a decisão correta seja pela continuidade do trabalho do técnico de Gustavo Quinteros. A situação é crítica, já que o argentinou completou apenas 100 dias no cargo. Portanto, uma vitória sobre o Mirassol é vista como essencial para amenizar a pressão. O Imortal e o Leão da Alta Araraquarense medem força, nesta quarta-feira (16), às 19h, pela quarta rodada do Brasileiro, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).