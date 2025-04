Grêmio demite o treinador Gustavo Quinteros

O treinador Gustavo Quinteros não resistiu à terceira derrota seguida (4 a 1 para o Mirassol) do Grêmio no Brasileirão e foi demitido pelo Tricolor na noite desta quarta-feira (16). Dessa forma, a diretoria já vai em busca de um novo técnico, com chances de assumir ainda antes do GreNal deste sábado (20), pela quinta rodada da competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como a demissão é ainda muito recente, um primeiro nome ventilado é o de Pedro Caixinha, que chegou a negociar com o Grêmio no início deste ano. O português, inclusive, foi demitido do Santos no início deste ano, o que deixa o caminho para fechar com o Tricolor ainda mais aberto.

Quinteros deixa o Grêmio junto com os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros (filho) e o preparador físico Hugo Roldán. Sob seu comando, o Tricolor foi vice-campeão gaúcho e interrompeu uma série de sete títulos seguidos. Além disso, ele deixa o cargo com três derrotas em quatro jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.