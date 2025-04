Fluminense vence o Corinthians em SP e se coloca entre os líderes do Brasileirão

Com golaço de Renê e gol de pênalti de Arias, Flu não toma conhecimento do Timão em plena Neo Química Arena: 2 a 0

Vindo de dois resultados negativos atuando longe da Neo Química Arena, o Corinthians se viu na obrigação de partir para cima desde o início. O time da casa sobrecarregava o Fluminense, mas sem conseguir encontrar espaços para finalizações. A primeira com perigo, aliás, só saiu aos 26′, quando Memphis quase fez um golaço. O holandês tentou bater colocado por cima, mas Fábio, com a ponta dos dedos, mandou para escanteio.

Cada vez mais adaptado com Renato Gaúcho, o Fluminense chegou à sua quinta vitória seguida na temporada. Foi nesta quarta-feira (16), contra o Corinthians, em plena Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão. Renê, com um golaço, e Arias, de pênalti, marcaram os gols tricolores no 2 a 0. Assim, a equipe carioca sobe para a segunda posição, com nove pontos, enquanto o Timão segue em 12º, com quatro.

Quem chegou ao gol, porém, foi o time visitante. Após cobrança de falta, aos 18′, Cano cruzou para a área, a zaga afastou e o lateral Renê, de direita, mandou de primeira e marcou um verdadeiro golaço na Neo Química. Foi seu primeiro gol com a camisa do Fluminense.

O técnico do Flu, então, optou por uma mudança no intervalo, promovendo a entrada de Nonato no lugar de Lima. Mas quem teve a primeira chance foi o Corinthians. Torres fez grande lançamento para Carrillo, que cruzou rasteiro para Romero. O paraguaio tentou de primeira, mandando por cima do alvo, aos 5′.

Aos 35′, após novo passe errado de Facundo Bernal, Romero recebeu de Bidon, cortou para a esquerda e tentou rasteiro. Desta vez, Fábio ficou com a bola guardada. A conversa de Renato Gaúcho com seus comandados necessitaria ser séria, já que o Tricolor praticamente não atacou nos primeiros 45′.

Quem já está acostumado a marcar pelo Tricolor é o craque Jhon Arias. Pouco depois das entradas de Josef Martínez, pelo Corinthians, e Serna, pelo Fluminense, os dois se envolveram no lance que matou o duelo. Afinal, o venezuelano do Timão pisou no pé do colombiano, aos 36′. Após revisão no VAR, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE) marcou pênalti. Arias, com calma, colocou no fundo do barbante para selar a vitória tricolor.

Próximos passos de Corinthians e Fluminense

O Corinthians, que já chega aos três jogos sem vencer no Brasileirão, segue para mais dois jogos na Neo Química Arena. No sábado (19), pega o Sport, pela quinta rodada, e, na próxima quinta (24), enfrenta o Racing (URU). Este jogo vale pela terceira rodada da Sul-Americana. A equipe de Ramón Díaz fica na 12ª posição, com quatro pontos na liga nacional.

Já o Fluminense, segundo colocado com nove pontos e três triunfos seguidos, retorna para o Rio de Janeiro, quando recebe o Vitória, no domingo (20), pelo Brasileirão. Depois, viaja para o Chile, onde enfrenta, então, o Unión Española, pela Sula.