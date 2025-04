Fluminense sofre com problemas físicos, e Renato tem ‘quebra-cabeça’

O Fluminense terá desfalques importantes para o próximo jogo. O técnico Renato Gaúcho terá que montar um ‘quebra-cabeça’ para definir a escalação que vai entrar em campo para enfrentar o Corinthians, nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Brasileirão.

O principal problema está na zaga. Com a lesão de Thiago Silva, que vai ficar fora dos gramados por cerca de um mês, o técnico Renato Gaúcho terá que escolher entre Thiago Santos e Ignácio para formar dupla com Freytes. O primeiro já é conhecido do treinador e foi titular ano passado. Contudo, o segundo foi um dos reforços de 2024 e ainda busca se firmar.