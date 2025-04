Flamengo vence e tira a invencibilidade do Cruzeiro no Brasileiro Sub-20

Rubro-Negro foi até a Toca da Raposa e bateu o Cabuloso por 1 a 0, gol do atacante Wallace Yan, ainda no início do jogo / Crédito: Jogada 10

O Flamengo conquistou importante vitória pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira (16), o Rubro-Negro visitou o Cruzeiro, na Toca da Raposa I, e venceu por 1 a 0, gol de Wallace Yan, que tem recebido oportunidades no time principal com Filipe Luís. Por outro lado, a Raposa perdeu a invencibilidade na competição. O resultado tira a liderança do Cruzeiro, que cai para a segunda colocação, com 11 pontos. O Rubro-Negro sobe na tabela e chega à quinta posição, com dez.

As duas equipes jogam fora de casa às 15h (de Brasília) na próxima rodada. Enquanto os mineiros encaram o Santos, o Rubro-Negro visita o Grêmio. Em campo, o Flamengo começou melhor e abriu o placar aos 11 minutos, com Wallace Yan. Em seguida, Guilherme e Joshua também tiveram suas chances para ampliar o marcador. Aos poucos, o Cruzeiro tomou as rédeas da partida e melhorou em campo. Em cobrança de escanteio, Janderson obrigou o goleiro Léo Nannetti à grande defesa. Kaique Kenji também parou no arqueiro rubro-negro. Em outra grande chance, Nicolas roubou a bola e puxou contragolpe. Ele rolou para Kenji, que limpou o lance e bateu raspando a trave. O Cruzeiro voltou do intervalo perdendo uma chance incrível. Após lançamento da defesa, Kaique Kenji dividiu com Léo Nannetti e ficou com a bola. Com o gol vazio, arriscou por cima e acertou o travessão. O Flamengo levava pouco perigo, como em chute de Daniel Sales que parou no arqueiro mineiro.